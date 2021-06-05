Бывших топ-чиновников подозревают в незаконной приватизации имущества завода «Арсенал»

Прокурорами Офиса генерального прокурора сообщено о подозрении двум высокопоставленным чиновникам: бывшему исполняющему обязанности генерального директора Национального космического агентства Украины и заместителю председателя Фонда государственного имущества Украины, а также руководителю предприятия, в пользу которого отчуждены эти помещения, принадлежащие государственному предприятия СП «Арсенал», сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
«По данным следствия, в 2011 году трое лиц в сговоре с предприятием незаконно отстранили в пользу общества с ограниченной ответственностью помещения государственного предприятия общей площадью 9,5 тыс кв м на ул. Московская в Киеве. Однако, согласно законодательству, государственное имущество, которое было передано казенному предприятию в управление, включено в перечень объектов, не подлежащих приватизации», — говорится в сообщении, на сайте Офиса генпрокурора в пятницу.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Государственного бюро расследований.
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