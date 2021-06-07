США призвали Украину разграничить законом обязанности Минобороны и ВСУ

США призвали Украину принять законодательство, четко разграничивающее обязанности Министерства обороны и Вооруженных сил Украины, сообщила заместитель помощника министра обороны США по вопросам России, Украины, Евразии Лора Купер.

«Соединенные Штаты призывают Украину принять законодательство, которое четко разграничит обязанности Министерства обороны и Вооруженных сил Украины. Это лучше скоординирует украинский сектор обороны с основными принципами НАТО демократического гражданского контроля вооруженных сил», — сказала Купер на конференции «Democracy in action: Zero corruption conference» в понедельник, сообщает Интерфакс-Украина.

Она добавила, что относительно оборонной промышленности США призывают Украину принять стратегию, чтобы лучше поддерживать потребности Вооруженных сил Украины и экономические цели Украины, в то же время имплементируя принципы эффективного корпоративного управления и наблюдательного совета в соответствии с лучшими глобальными практиками.

«Так же Соединенные Штаты считают, что принятие контроля за прямыми иностранными инвестициями, которое базируется на интересах национальной безопасности, жизненно важно для защиты критической гражданской и оборонной инфраструктуры Украины от иностранной эксплуатации», — указала Купер.

Она подчеркнула, что эффективные процессы в оборонной промышленности и институциях приведут к устойчивому улучшению в боевых способностях, сократят коррупцию и откроют двери для больших западных инвестиций.

Кроме того, Купер указала, что Министерство обороны США призывает Украину продолжать имплементировать закон об оборонных закупках, «чтобы создать глобально конкурентный процесс, повысить эффективность и усилить прозрачность в цикле оборонных закупок».