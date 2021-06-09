Сенат США проголосовал план технического противостояния Китаю на $250 млрд

Сенат конгресса США одобрил законопроект о выделении почти $250 млрд на обеспечение технологической конкурентоспособности с Китаем, сообщает Associated Press. Документ предусматривает увеличение в США производства полупроводников и развитие искусственного интеллекта и других технологий.
«Принятие сенатом 68 голосами «за» и 32 «против» законопроекта демонстрирует, что экономическое противостояние Китаю — это вопрос, который объединяет обе партии в конгрессе», — отметило агентство.
Законопроект предусматривает выделение $190 млрд на укрепление технологий и исследований в США и еще около $50 млрд на разработку и производство чипов и телекоммуникационного оборудования.
Лидер демократов в сенате Чак Шумер завил, что тот, кто выиграет гонку за технологии будущего, станет мировым экономическим лидером «с глубокими последствиями для внешней политики и национальной безопасности». «Предпосылка проста: если мы хотим, чтобы американские рабочие и компании продолжали лидировать в мире, правительство должно инвестировать в науку, фундаментальные исследования и инновации, как мы это делали спустя десятилетия после Второй мировой войны», — отметил он.
Законопроект должен быть одобрен палатой представителей и затем представлен на подпись президенту Джо Байдену.
Байден заявил о поддержке инициативы о выделении средств на развитие технологий. «Мы не можем подвергнуться риску отставания, пока другие страны продолжают вкладываться в собственные исследования и разработки. Америка должна оставаться самой инновационной и продуктивной страной на земле», — сказал он.
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