Блинкен считает, что Украина имеет все инструменты для вступления в НАТО

Администрация США считает, что Украина уже обладает всеми инструментами для потенциального присоединения к Организации Североатлантического договора (НАТО). Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

«Мы поддерживаем членство Украины в НАТО. У нее в настоящее время есть все требующиеся ей инструменты для присоединения к альянсу», — заявил Блинкен.

По его словам, «с момента создания плана действий по получению членства в НАТО был разработан ряд других очень важных инструментов, чтобы содействовать подготовке стран к возможному членству в НАТО, включая ежегодную программу, выгоды из которой извлекает Украина».

При этом не все участники НАТО были бы готовы проголосовать за предоставление Украине этого плана, отметил госсекретарь. «Сам план действий по обретению членства должен быть разработан при полном консенсусе всех стран — членов НАТО. Считаю, что некоторые государства альянса сейчас это поддерживают в меньшей степени, чем другие», — сказал Блинкен.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios 7 июня заявил, что если НАТО действительно хочет вступления Украину в альянс, его страны-члены должны решать этот вопрос немедленно, так как страна находится в опасности. По его мнению, Украина уже могла бы получить План действий по подготовке к членству в НАТО.