Карантин в Украине ослабили и продлили до 31 августа

Кабинет министров Украины продлил карантин в Украине до 31 августа 2021 года. Также правительство приняло решение об ослаблении ограничений в стране.
Соответствующее решение было принято сегодня во время заседания Кабмина.
Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, на всей территории страны устанавливается «зеленый» уровень эпидемической опасности, при котором сохраняется масочный режим в общественном транспорте, во время массовых мероприятий. Разрешается работа общепита, развлекательных заведений (ночных клубов), кинотеатров и залов других сфер культуры, проведение других массовых мероприятий при условии соблюдения масочного режима.
Как уточнил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Facebook, роведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных, религиозных, рекламных) в помещениях теперь разрешается со 100% наполнением. Без ограничения дистанции между присутствующими. Однако участники и организаторы мероприятий должны использовать защитные маски или респираторы.
Если же все присутствующие имеют отрицательные результаты теста на COVID-19, который сделан не более чем за 72 часа, или документ полного курса вакцинации, маски не нужны.
Также в связи с ослаблением карантина в Украине по приезду в страну больше не нужно загружать приложение «Вдома» на свой смартфон. Это приложение использовалось для контроля самоизоляции.
Напомним, что 9 июня вся территория Украины перешла в «зеленую» зону по показателям заболеваемости на коронавирус.
С 14 июня Украина вошла в «зеленую» зону по критериям ЕС, сейчас показатели заболеваемости самые низкие за последний год.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016