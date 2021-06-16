Карантин в Украине ослабили и продлили до 31 августа

Кабинет министров Украины продлил карантин в Украине до 31 августа 2021 года. Также правительство приняло решение об ослаблении ограничений в стране.

Соответствующее решение было принято сегодня во время заседания Кабмина.

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, на всей территории страны устанавливается «зеленый» уровень эпидемической опасности, при котором сохраняется масочный режим в общественном транспорте, во время массовых мероприятий. Разрешается работа общепита, развлекательных заведений (ночных клубов), кинотеатров и залов других сфер культуры, проведение других массовых мероприятий при условии соблюдения масочного режима.

Как уточнил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Facebook, роведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных, религиозных, рекламных) в помещениях теперь разрешается со 100% наполнением. Без ограничения дистанции между присутствующими. Однако участники и организаторы мероприятий должны использовать защитные маски или респираторы.

Если же все присутствующие имеют отрицательные результаты теста на COVID-19, который сделан не более чем за 72 часа, или документ полного курса вакцинации, маски не нужны.

Также в связи с ослаблением карантина в Украине по приезду в страну больше не нужно загружать приложение «Вдома» на свой смартфон. Это приложение использовалось для контроля самоизоляции.

Напомним, что 9 июня вся территория Украины перешла в «зеленую» зону по показателям заболеваемости на коронавирус.

С 14 июня Украина вошла в «зеленую» зону по критериям ЕС, сейчас показатели заболеваемости самые низкие за последний год.