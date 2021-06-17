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Украина ввела новые правила пересечения границы во время карантина

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Украина ввела новые правила пересечения границы во время карантина

В связи с тем, что правительство установило на территории Украины «зеленый» уровень эпидемической опасности, изменены требования относительно пересечения границы во время карантина, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Согласно разъяснению пограничников, с 17 июня в Украине устанавливается «зеленый» уровень эпидопасности, согласно которому запрещается пересечение госграницы на въезд в Украину иностранцами и лицами без гражданства, у которых отсутствует полис страхования, выданный страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой компанией-партнером на территории Украины (ассистанс), покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией, и действует на срок пребывания в Украине.

Не подпадают под это требование: иностранцы, лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, и лица, признанные беженцами, или лица, которые нуждаются в дополнительной защите, сотрудники диппредставительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей, военнослужащие (подразделений) вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО «Партнерство ради мира», которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных сил.

Также пересечение госграницы на въезд в Украину запрещается иностранцами и лицами без гражданства без отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, проведенного не более чем за 72 часа до пересечения границы, или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации от COVID-19.

Среди исключений, кто не подпадает под это требование — иностранцы и лица без гражданства, до 12 лет, иностранцы, лица без гражданства, постоянно проживающие в Украины, и лица, признанные беженцами, или лица, которые нуждаются в дополнительной защите, работники диппредставительств и консульств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей, военнослужащие (подразделений) вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО «Партнерство ради мира».

Кроме того, запрещается пересечение контрольных пунктов въезда на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Крыму и выезд из них иностранцами и лицами без гражданства без наличия полиса (свидетельства, сертификата) страхования. Кроме иностранцев, лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, работников представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине.

«В случае отсутствия вышеуказанных документов или хотя бы одного из них — уполномоченное должностное лицо подразделения охраны государственной границы отказывает иностранцам и лицам без гражданства в пересечении государственной границы», — подчеркнули в ведомстве.

Как сообщалось, 16 июня Кабинет министров Украины продлил карантин в Украине до 31 августа 2021 года и установил новые карантинные ограничения, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Согласно сообщению, на всей территории страны устанавливается «зеленый» уровень эпидемической опасности, при котором сохраняется масочный режим в общественном транспорте, во время массовых мероприятий. Разрешается работа общепита, развлекательных заведений (ночных клубов), кинотеатров и залов других сфер культуры, проведение других массовых мероприятий при условии соблюдения масочного режима.

Кабинет министров Украины в связи с вхождением страны в «зеленую» зону эпидопасности отменил обязательство устанавливать мобильное приложение «Вдома» для тех, кто возвращается в Украину из-за границы.

Госпогранслужба, карантин
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