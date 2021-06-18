Курс евро упал до минимума за 10 месяцев

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 июня 2021 года установил курс евро на уровне 32,28 гривен за евро. Это на 16 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 22 июня установлен на таком уровне: 32,2882 гривен за евро (-0,1542 грн). При этом курс евро на 18 июня составляет 32,4424 гривен за евро.
Таким образом, официальный курс упал до минимума с августа прошлого года. Ниже курс был только 27 августа 2020 года — 32,2812 гривен за евро.
На межбанке курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 32,40 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,38 гривен за евро.
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