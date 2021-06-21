В Беларуси бело-красно-белый флаг собираются признать нацистской символикой

Белорусский союз журналистов сообщил о предложении МВД страны включить бело-красно-белый флаг и лозунг «Жыве Беларусь» в перечень нацистской символики и атрибутики. Бело-красно-белый флаг и лозунг стали основным символами протестов после президентских выборов, прошедших в августе 2020 года.

«В КГБ Беларуси поступил на согласование проект акта МВД „Об установлении перечней организаций и иных структур, нацистской символики и атрибутики“. Документ содержит перечень нацистской (коллаборационистской) символики и атрибутики, в частности, бело-красно-белый флаг»,— сообщает союз журналистов в Telegram. Лозунг «Жыве Беларусь» также назван коллаборационистским.

Согласно позиции МВД, флаг и лозунг использовали структуры, сотрудничавшие с гитлеровской Германией во время Второй мировой войны. Бело-красно-белый флаг и восклицание «Жыве Беларусь» использовали «каратели и полицаи, а именно: 13-й Белорусский полицейский батальон SD, Союз белорусской молодежи, Белорусский корпус самообороны, Белорусская краевая оборона».

В мае бело-красно-белый флаг вместо официального флага Беларуси вывесили в Риге во время чемпионата мира по хоккею. Мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что официальный флаг страны символизирует режим, «занимающийся государственным терроризмом». После этого Беларусь объявила о высылке всего дипломатического корпуса Латвии из республики. Латвия ответила зеркально.