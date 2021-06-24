В ЮАР исчезли два брата с чужими биткоинами на $3,6 млрд

Два брата, основавшие криптовалютную инвестиционную компанию Africrypt в ЮАР, исчезли вместе с 69 тыс. биткоинов пользователей платформы на сумму $3,6 млрд, сообщил Bloomberg.
В апреле старший из братьев и глава компании Амир Каджи сообщил, что компанию взломали. Он попросил клиентов не обращаться к юристам и властям, заявив, что это замедлит процесс возврата утраченных средств, пишет Bloomberg.
Однако ряд инвесторов были настроены скептически и обратились в юридическую фирму Hanekom Attorneys. В ней агентству сообщили, что сразу «заподозрили неладное» в просьбе главы Africrypt. По информации юристов, сотрудники компании потеряли доступ к программно-аппаратной платформе за неделю до предполагаемой атаки.
Hanekom Attorneys не удалось выяснить, где находятся братья. Она установила, что биткоины со счетов Africrypt в ЮАР вывели и провели через крупные майнинг-пулы, после чего криптовалюту стало невозможно отследить. Делом занялось элитное подразделение полиции ЮАР, в ней не ответили за запрос агентства. Еще одна компания занялась процессом ликвидации Africrypt, пишет Bloomberg.
Братья Каджи запустили Africrypt в 2019 году. На пике стоимости криптовалюты в апреле пропавшие биткоины оценивались более чем в $4 млрд. Это может быть самой крупной суммой криптовалютного мошенничества в долларах.
В 2020 году в ЮАР потерпел крах криптовалютный трейдер Mirror Trading International. Согласно отчету аналитической компании Chainalysis, тогда инвесторы потеряли 23 тыс. биткоинов на сумму $1,2 млрд.
В апреле Турция объявила в международный розыск гендиректора местной криптовалютной биржи Thodex Фарука Фатиха Озера. По данным агентства DHA, мужчина выехал из Турции с $2 млрд денег инвесторов в криптовалюте.
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