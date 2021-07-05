Зеленский призвал Европу объединиться против «Северного потока-2»

Все страны Европы должны объединиться в противодействии реализации строительства магистрального российского газопровода «Северный поток-2» по дну Балтийского моря как угрозе собственной энергетической безопасности, заявляет президент Украины Владимир Зеленский.

«Следует и далее противодействовать реализации проекта („Северный поток-2“ — Ред.) и привлекать к этой сложной борьбе всех партнеров. Не только Украина — вся Европа должна объединяться, чтобы противодействовать этой энергетической угрозе», — заявил Зеленский во время выступления на всеукраинском форуме «Украина 30. Международная политика» в Киеве в понедельник, сообщает Интефакс-Украина.

В понедельник, 5 июля, в Киеве стартовал Всеукраинский форум «Украина 30. Международная политика». Основными темами мероприятия, которое продлится в столице три дня, станут стратегические цели Украины, в частности интеграция в Европейский Союз и НАТО, практические измерения внешней политики, а также энергетическая безопасность.

В первый день форума, который открыл президент Владимир Зеленский, выступят министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также министр иностранных дел Греции Никос Дендиас. Относительно Соглашения об ассоциации с ЕС и пути к членству в НАТО выскажутся представители Министерства иностранных дел, Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Представительства ЕС в Украине, посольств Польши, Эстонии, Латвии, миссии Украины при НАТО, МИД Грузии, а также народные депутаты.