В правительстве назвали регионы, где первыми начнут закрывать угольные шахты

Пилотные проекты Справедливой трансформации угольных регионов проведут в городах Червоноград и Мирноград. Кроме того, в правительстве представили приоритетные общины для первого этапа трансформации.
Об этом сообщает пресс-служба правительства по итогам заседания Координационного центра по вопросам трансформации угольных регионов Украины.
Премьер Денис Шмыгаль отметил, что для «зеленого перехода» важным условием является внедрение справедливой трансформации угольных регионов с одновременным созданием новых возможностей для жителей угольных общин и работников угольных предприятий.
По его словам, пилотные проекты планируются в двух шахтерских городах: Червоноград и Мирноград. Но география программы состоит из 5 регионов Украины, или более чем 60 населенных пунктов, в которых проживает почти миллион человек.
«Трансформация угольных регионов — это не о закрытии шахт. Мы говорим о создании новых производств, развитие социальной сферы, инфраструктуры и переход к декарбонизированной экономике», — добавил Шмыгаль.
Во время заседания Минрегион также предложил для первого этапа справедливой трансформации приоритетные общины со всех регионов Украины.
Ключевыми критериями для выбора этих общин был уровень зависимости локальных экономик, бюджетов и сферы жилищно-коммунального хозяйства от угольной отрасли, состояние угольной промышленности на этих территориях, готовность общин к осуществлению мер по справедливому переходу.
Напоминаем, в этом году планируется начать трансформацию угольных регионов, для этого хотят создать соответствующий фонд с привлечением международных партнеров.
В соответствии с проектом Концепции трансформации угольной отрасли, все убыточные шахты Украины закроют в течение 10 лет, а в ближайшие годы минимизируют дотирования угольных предприятий из бюджета.
Для того чтобы социально обеспечить людей в этих регионах, разрабатывается стратегия их трансформации.
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