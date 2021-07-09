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Медведчук: Борьба продолжается, и мы будем делать все для того, чтобы опровергнуть незаконные уголовные обвинения

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Медведчук: Борьба продолжается, и мы будем делать все для того, чтобы опровергнуть незаконные уголовные обвинения

Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук был готов к тому, что Печерский районный суд города Киева продолжит ему домашний арест. О вероятности такого решения свидетельствовало то, что накануне этот же суд продлил до 11 ноября сроки досудебного расследования. Об этом Виктор Медведчук заявил, общаясь с журналистами перед оглашением судебного решения.

Парламентарий сообщил, что адвокаты опровергли все доводы стороны обвинения в пользу продления домашнего ареста.

«Фактически все доводы, которые были в материалах подозрения, доводы, которые были перечислены в материалах о продлении меры пресечения, поданных прокуратурой, были полностью опровергнуты. С учетом тех норм уголовного процесса, которые регулируют вопросы и продления меры пресечения, и законности представления в суд для рассмотрения этого вопроса, я считаю, что защита сделала все для того, чтобы сегодня решение было справедливым», — сказал Медведчук.

Лидер оппозиции подчеркнул, что он и его защитники будут и дальше делать все, чтобы доказать его невиновность.

«Как минимум, я готов к любому решению суда, потому что понимаю, что это только очередной этап борьбы с незаконным уголовным преследованием и политическими репрессиями. Не напрасно следствие и прокуратура сделали все для того, чтобы продлить сроки досудебного расследования до 11 ноября текущего года. Поэтому борьба продолжается, и мы будем делать все для того, чтобы опровергнуть незаконные уголовные обвинения, которые сегодня пытается навязать и инкриминировать мне власть», — констатировал Виктор Медведчук.

Читайте также: Продление судом меры пресечения еще на 2 месяца незаконно и будет обжаловано, – Медведчук

Напомним, 7 июля Печерский районный суд города Киева принял решение о продлении досудебного расследования по делу председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, которого Офис генерального прокурора обвиняет в государственной измене. А 8 июля весь день рассматривался вопрос о продлении политику меры пресечения, но вердикт суд огласил только утром 9 июля: домашний арест лидеру оппозиции продолжили еще на два месяца.

Ранее, комментируя выдвинутые обвинения, Виктор Медведчук подчеркнул, что политическое давление и уголовное преследование, осуществляемые действующей властью через правоохранительную систему, направлены на уничтожение оппозиции как политической силы, способной составить конкуренцию президентской партии.

Виктор Медведчук
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Мнения

Ростислав Фортуна
Ростислав Фортуна
политический эксперт

Ей, «зелені», може відразу панщину повернемо?!

Податки, податки і ще раз податки – головна тема кінця весни-початку літа. Мені просто цікаво: можливо у «слуг» з’явиться хоч один грам совісті і вони або не проголосують за проект №5600, або зроблять радикальні правки до нього. Якби тільки можна було б купити, гроші-то в них є, адже не секрет, що багато хто з депутатв отримують «в конверті».
Михаил Чаплыга
Михаил Чаплыга
политтехнолог, блогер

Акела таки промахнулся…

Прокуратура «внезапно» потребовала продлить арест Медведчука. Если кто не знает, то КПК (криминальный процессуальный кодекс… это ЗАКОН) требует, чтоб прокуратура не позже, чем за 10 дней до суда вносила в суд ходатайство о продлении домашнего ареста. Кто-то подскажет мне какое сегодня число? А… 7-е?! Т.е. за сутки до суда! Как интересно…
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

Нынешние правители Украины решили возродить худшие практики абсолютизма

Нынешние правители Украины решили объединить два в одном - и абсолютистское государство и откупщиков - с целью опустошения карманов украинцев.
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