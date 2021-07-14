Евросоюз снимает ограничения на въезд для украинцев

Европейский Союз планирует снять ограничения для въезда на свою территорию из Украины. Об этом в Twitter сообщил журналист Рикард Йозвяк.
«Послы ЕС сегодня решили добавить Украину в рекомендуемый список третьих стран, для которых следует снять ограничения на въезд в ЕС. Список должен быть официально обновлен завтра. Молдова, Армения и Азербайджан уже в нем», — говорится в сообщении.
В Европейском Совете подтверждают, что послы стран-членов ЕС приняли решение рекомендовать включить Украину в список стран, для которых ограничительные меры, введенные на поездки в ЕС по причине пандемии коронавируса, могут быть сняты.
«Действительно, я могу подтвердить, что соответствующее решение было принято сегодня послами. Далее до конца недели оно будет оформлено письменной процедурой», — сообщили в пресс-службе европейской институции.
Список стран, для которых рекомендуется разрешить поездки в ЕС, пересматривается каждые две недели и, в зависимости от обстоятельств, обновляется.
Отметим, что сейчас без результатов тестов и подтверждений вакцинации туристов из Украины пускают Албания, Болгария, Египет, Сербия, США и Черногория. При этом для въезда в Египет необходимо предоставлять результат ПЦР-теста. Кроме того, на сайте посольства США указано, что перед вылетом в страну туристы должны предоставлять авиакомпаниям отрицательные результаты теста на COVID-19.
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