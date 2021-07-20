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Высший совет правосудия призывает Раду доработать законопроект о реформе ВСП, говорит про узурпацию и коллапс

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Высший совет правосудия призывает Раду доработать законопроект о реформе ВСП, говорит про узурпацию и коллапс

Высший совет правосудия (ВСП) призывает народных депутатов пересмотреть ключевые вопросы законопроекта № 5068 о реформе ВСП в части роли международных экспертов в формировании госорганов Украины.

«Высший совет правосудия в очередной раз обращает внимание народных депутатов Украины, президента Украины на необходимость доработки законопроекта № 5068 для недопущения конституционного кризиса и коллапса судебной власти» — говорится в обращении, обнародованном во вторник на сайте ВСП.

ВСП напоминает, что 20 июля Верховная Рада собирается на внеочередное заседание, и в повестку дня включены, в том числе, вопросы об отмене решения о принятии во втором чтении и в целом проекта закона № 5068 (о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов ВСП и деятельности дисциплинарных инспекторов ВСП).

«Предложенные законопроектом № 5068 изменения, которые некоторые называют „судебной реформой“, никоим образом не решают текущие проблемы и тем более не имеют целью концептуальные изменения. Законопроект предоставляет функцию осуществления тотального контроля международникам экспертам, которые будут действовать вопреки Конституции Украины и выполнять функцию по „очищению“ ВСП от действующих членов и таким образом узурпировать судебную власть в стране», — говорится в тексте обращения.

В ВСП убеждены, что такая реформа «обречена на провал и приведет к безвозвратной утрате доверия граждан к власти в Украине, прежде всего судебной».

В своем обращении ВСП выражает надежду на формирование ВСП и Высшей квалифкомиссии судей (ВККС) на принципах Конституции, законов Украины и международного права.

Аргументируя свою позицию, ВСП обращает внимание на неконституционность норм законопроекта. Так, в частности, речь идет о предоставлении права вето при назначении членов ВСП совету добропорядочности, которые не имеет статуса органа госвласти.

«Законодательством Украины предусмотрены все необходимые механизмы и процедуры для проверки соответствия членов ВРП критериям профессиональной этики и добродетели. Создание органа, который не имеет под собой конституционной основы, реформирования судебной власти заведомо неправовым антиконституционным способом обрекает реформу на провал», — говорится в обращении.

Также ВСП указывает, что законопроект не отвечает обязательствам Украины перед МВФ: «Требованием было реформирование ВСП, а не передача всей власти международникам путем пренебрежения Конституцией, независимостью и государственным суверенитетом»

Кроме того, ВСП обращает внимание на то, что нормы законопроекта перекладывают ответственность за реформу на иностранцеы.

«Международные эксперты при всей полноте власти, которой их наделяет законопроект № 5068, не несут никакой ответственности за принятые решения», — говорится в обращении.

ВСП подчеркивает и тот факт, органы судебной власти и судейское сообщество не поддержали законопроект. «Это может привести к тотальному сопротивлению, так как при реформировании судебной ветви власти голос судейского сообщества должен быть решающим и учтенным в первую очередь», — убеждены в ВСП.

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В обращении также указывается, что при реформировании ВСП ключевым должен быть голос субъектов назначения — представителей судей, адвокатов, прокуроров, ученых, Верховной Рады Украины и президента страны.

«Блокирование работы ВСП приведет к коллапсу судебной власти», — говорится также в обращении.

Как сообщалось, 14 июля Верховная Рада приняла закон № 5068 «О внесение изменений в некоторые законы Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов высшего совета правосудия». За закон проголосовали 259 депутатов.

Верховная Рада, ВСП
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