Украинские олимпийцы прибыли в Токио

В Токио (Япония) прибыл первый десант олимпийцев из Украины, которые с 23 июля будут представлять нашу страну на Играх ХХХII Олимпиады.
Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины, после прохождения в международном аэропорту Токио всех необходимых миграционных процедур, проверки документов, сдачи тестов на COVID украинцы отправились в Олимпийскую деревню.
Таким образом, первыми украинскими жителями Олимпийской деревни стали представители бокса, дзюдо и стрельбе из лука.
Олимпийцы разместились в комфортных одноместных и двухместных комнатах.
Спортсмены уже посетили столовую, которая работает круглосуточно и предлагает широкий спектр блюд различных кухонь мира.
Сегодня у наших атлетов будет возможность более подробно ознакомиться с Олимпийской деревней и провести свои первые тренировки на его территории.
Напомним, на Играх в Токио Украина представлена 157-ю спортсменами, выступающими в 25 видах спорта (30 дисциплин).
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