Две украинские команды вошли в топ-50 клубов в истории Лиги чемпионов

Две украинские команды вошли в рейтинг 50 лучших клубов в истории Лиги чемпионов. Список команд, рассчитанный на основе выступлений в Лиге чемпионов и Кубке европейских чемпионов с 1955 по 2019 год, опубликован на официальном сайте УЕФА.

Очки в рейтинге начислялись командам по итогам выступлений за 64-летний период. Учитывались как матчи квалификационных этапов, так и плей-офф. За победу клубам начислялись два очка, за ничью — одно.

Лучшим представителем Украины в рейтинге стало киевское «Динамо» — со 246 очками команда заняла 11-е место, обойдя даже таких грандов как лондоские «Арсенал», «Челси» или итальянский «Милан». Шахтер, набравший 132 балла, расположился на 32-й строчке.

Первое место в списке занял мадридский «Реал», который побеждал в главном еврокубковом турнире 13 раз и набрал 600 рейтинговых очков. Следом расположились «Бавария», «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Милан», «Ливерпуль», «Бенфика», «Порту» и «Аякс».