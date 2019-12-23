Две украинские команды вошли в топ-50 клубов в истории Лиги чемпионов

Две украинские команды вошли в рейтинг 50 лучших клубов в истории Лиги чемпионов. Список команд, рассчитанный на основе выступлений в Лиге чемпионов и Кубке европейских чемпионов с 1955 по 2019 год, опубликован на официальном сайте УЕФА.
Очки в рейтинге начислялись командам по итогам выступлений за 64-летний период. Учитывались как матчи квалификационных этапов, так и плей-офф. За победу клубам начислялись два очка, за ничью — одно.
Лучшим представителем Украины в рейтинге стало киевское «Динамо» — со 246 очками команда заняла 11-е место, обойдя даже таких грандов как лондоские «Арсенал», «Челси» или итальянский «Милан». Шахтер, набравший 132 балла, расположился на 32-й строчке.
Первое место в списке занял мадридский «Реал», который побеждал в главном еврокубковом турнире 13 раз и набрал 600 рейтинговых очков. Следом расположились «Бавария», «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Милан», «Ливерпуль», «Бенфика», «Порту» и «Аякс».
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