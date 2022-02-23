Глава МИД Британии предложил английским клубам бойкотировать финал ЛЧ в России

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в эфире Би-би-си заявила, что финал Лиги чемпионов УЕФА, который должен пройти в Санкт-Петербурге 28 мая, стоит перенести в другую страну.

По ее словам, неправильно проводить финальный матч турнира на «Газпром Арене» из-за действий России на международной арене.

Ведущий спросил Трасс, должны ли британские клубы бойкотировать финал турнира, на что министр ответила, что лично «не хотела бы участвовать» в нем. «Это дело команд. Но если бы я была игроком, я бы точно не хотела быть частью этого», — сказала глава МИДа.

Накануне, 22 февраля, британские СМИ сообщили, что финал Лиги чемпионов УЕФА может быть перенесен из Санкт-Петербурга на стадион «Уэмбли» в Лондоне из-за политической ситуации.