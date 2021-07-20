В Украине вакцинироваться от Covid-19 теперь могут все желающие

Украина начинает 5-й этап кампании вакцинации от COVID-19, с 21 июля вакцинироваться смогут все желающие взрослые.
«Министерство здравоохранения готово начать 5-й этап вакцинации от COVID-19. С 21 июля все взрослые, которые хотят вакцинироваться, могут сделать прививку от COVID-19», — сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге во вторник, сообщает Интерфакс-Украина.
Он отметил, что привиться можно будет в ближайшем пункте прививок или в центре массовой вакцинации.
Ляшко напомнил, что на сегодня в Украине уже осуществлено 4,179 млн вакцинаций от COVID-19, полностью вакцинированы более 1,461 млн человек — медиков, педагогов, военных, соцработников, пожилых граждан и других. При этом Украина постоянно наращивает темпы вакцинации.
По словам Ляшко, в июне в Украине осуществили почти в четыре раза больше прививок чем в мае, а за 19 дней июля уже сделали более 1,503 млн прививок, почти столько, сколько в июне.
Отметитм, что в связи с началом пятого этапа вакцинации от COVID в Украине больше не нужно записываться через портал или приложение «Дія».
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