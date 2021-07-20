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В Беларуси переживают, что из них хотят сделать вторую Украину

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В Беларуси переживают, что из них хотят сделать вторую Украину

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что его страну хотят превратить в еще более горячую точку, нежели Украина.

«Из нас хотят сотворить вторую Украину. Но это будет еще более горячая точка на карте. И мы, естественно, решительно намерены не допустить этого», — заявил глава МИД, слова которого приводит во вторник агентство БелТА.

Глава МИД Беларуси обвинил страны Запада в безответственном поведении. «Безответственность и полная непредсказуемость со стороны Запада — это сегодня становится абсолютной нормой их поведения. И то, что происходит в отношении Беларуси, выходит за пределы человеческого понимания. Идет игра без правил. И нам в этой ситуации пытаться играть по каким-то правилам тоже очень сложно. Поэтому мы будем вынуждены реагировать адекватно развитию обстановки», — сказал Макей.

В то же время Макей заявил, принцип дипломатического мирного разрешения любых споров всегда был для Беларуси основополагающим. «Не санкционным путем, не, тем более, военным. И мы говорили об этом всегда. И даже в этих условиях, когда против Беларуси фактически развязана торгово-экономическая, политическая война, вплоть до террористических угроз, мы считаем, что есть возможность для диалога», — отметил глава белорусского МИД.

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«Мы не собираемся сжигать за собой мосты. Мы всегда говорим нашим партнерам о том, что необходимо остановиться, задуматься, к чему могут привести те или иные действия, и выработать такие шаги, которые позволили бы успокоить ситуацию и не нарушать хрупкую стабильность в регионе», — сказал белорусский министр иностранных дел.

Отношения Минска со странами Запада ухудшились после президентских выборов в Беларуси в августе прошлого года, а также принудительной посадки пассажирского самолета Ryanair в белорусской столице 23 мая. ЕС ввел в отношении Беларуси четыре пакета санкций, Минск принял ответные меры. В частности, он отказался помогать Евросоюзу в борьбе с нелегальной миграцией, из-за чего страны столкнулись с наплывом мигрантов.

Беларусь, Владимир Макей
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