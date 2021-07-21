Samsung покажет свои новые устройства 11 августа

Компания Samsung официально назвала дату очередной презентации новых устройств. Мероприятие Galaxy Unpacked состоится 11 августа. Событие пройдет в формате онлайн-презентации, которую будут транслировать на YouTube-канале бренда.

Судя по тизеру, в рамках летнего Galaxy Unpacked будут представлены новые поколения складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold 3 и Samsung Galaxy Z Flip 3. Ожидается, что вместе с ними покажут умные часы Samsung Watch 4 и беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds 2.

Напомним, предыдущее мероприятие Galaxy Unpacked состоялось в январе — на нем были показаны смартфоны Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra, наушники Galaxy Buds Pro и метка для вещей Galaxy SmartTag.