Samsung покажет свои новые устройства 11 августа

Компания Samsung официально назвала дату очередной презентации новых устройств. Мероприятие Galaxy Unpacked состоится 11 августа. Событие пройдет в формате онлайн-презентации, которую будут транслировать на YouTube-канале бренда.
Судя по тизеру, в рамках летнего Galaxy Unpacked будут представлены новые поколения складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold 3 и Samsung Galaxy Z Flip 3. Ожидается, что вместе с ними покажут умные часы Samsung Watch 4 и беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds 2.
Напомним, предыдущее мероприятие Galaxy Unpacked состоялось в январе — на нем были показаны смартфоны Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra, наушники Galaxy Buds Pro и метка для вещей Galaxy SmartTag.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016