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ВОЗ прогнозирует, что штамм «дельта» скоро станет доминирующим в мире

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ВОЗ прогнозирует, что штамм «дельта» скоро станет доминирующим в мире

Штамм «дельта» COVID-19, как ожидается, станет основным типом этого вируса в мире в течение последующих месяцев, сообщают в среду СМИ со ссылкой на еженедельный обзор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Ожидается, что он быстро одержит верх над другими вариантами и станет в грядущие месяцы доминирующей разновидностью (коронавируса — ИФ)», — отмечается в документе.

По данным ВОЗ, штамм «дельта» зафиксирован уже на 124 территориях — на 13 больше, чем в прошлую неделю, а в некоторых крупных странах на этот штамм приходится уже три четверти выявляемых случаев COVID-19: в частности, это Россия, Австралия, Бангладеш, Ботсвана, Великобритания, КНР, Дания, Индия, Индонезия, Израиль, Португалия, Сингапур и ЮАР. В то же время в ВОЗ пока не смогли описать точного механизма, позволяющего штамму «дельта» быть более заразным.

Что касается других вариантов вируса, вызывающих беспокойство, то вариант «альфа», впервые зафиксированный в Британии, зарегистрирован на 180 территориях — на шесть больше, чем на прошлой неделе; изначально выявленный в Южной Африке тип «бета» — на 130 территориях (рост на семь), а впервые зафиксированный в Бразилии штамм «гамма» — на 78 территориях (на три больше).

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Также по информации ВОЗ, за неделю 12 — 18 июля выявлены 3,4 млн случаев COVID-19 — на 12% больше, чем на предшествующей неделе. Таким образом, заключили в ВОЗ, при сохранении нынешней тенденции за следующие три недели общее число диагностированных случаев COVID-19 за время пандемии превысит отметку в 200 млн. В ВОЗ отметили, что рост заболеваемости связан с распространением более заразных вариантов вируса, с ослаблением ограничений, возросшей социальной активностью и значительным числом невакцинированных людей.

Вместе с тем, по сведениям ВОЗ, количество летальных исходов среди инфицированных COVID-19 две недели держится на отметке в 57 тыс. — после более чем двух месяцев устойчивого снижения смертности.

ВОЗ, Дельта
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Среда, 21 июля 2021
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