Вакцина AstraZeneca снижает риск смерти от коронавируса на 82% уже после первой дозы

Эффективность вакцины от коронавируса Vaxzevria британско-шведской компании AstraZeneca при предотвращении госпитализации или летального исхода после заражения штаммами «бета» и «гамма» составляет 82% уже после первой дозы. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении компании со ссылкой на данные, полученные в ходе прививочной кампании в Канаде.

Отмечается, что в случае со штаммами «дельта» и «альфа» вероятность тяжелого течения заболевания или смерти после использования одной дозы препарата снижается на 87% и 90% соответственно.

В сообщении компании также подчеркивается, что эффективность вакцины AstraZeneca при предотвращении развития симптомов коронавируса у пациентов составляет 50% для штаммов «бета» и «гамма». В случае со штаммами «дельта» и «альфа» этот показатель увеличивается до 70% и 72% соответственно.

«Сведения, полученные в ходе прививочной кампании, показывают, что, несмотря на наличие различных штаммов, угрожающих замедлить борьбу с пандемией, Vaxzevria наряду с другими применяемыми в Канаде вакцинами обеспечивает высокий уровень защиты от наиболее тяжелых форм заболевания уже после одного укола. Мы продолжим защищать как можно больше людей во всех уголках мира, чтобы одолеть смертельный вирус», — заявил исполнительный вице-президент AstraZeneca Мене Пангалос.