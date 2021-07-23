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В Европе в условиях пандемии стало меньше фальшивых денег

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В Европе в условиях пандемии стало меньше фальшивых денег

В первом полугодии 2021-го количество изъятых фальшивых купюр в Европе снизилось на 24% в сравнении со вторым полугодием прошлого года, составив 167 тыс. единиц. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на данные Европейского центрального банка. Такое снижение связывают с пандемией и локдаунами, ограничениями розничной торговли, работы ресторанов и др., из-за чего оборот наличных денег в целом сократился. В прошлом году количество изъятых фальшивых купюр также сокращалось: с 308 тыс. штук во втором полугодии 2019-го до 240 тыс. и 220 тыс. в первом и втором полугодии 2020-го соответственно.

В пятницу Бундесбанк представил соответствующую статистику для Германии. За первое полугодие в стране было изъято 21,4 тыс. фальшивых купюр — на 13% меньше, чем во втором полугодии 2020-го.

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«Количество фальшивых денег существенно снизилось. Причина этого — ограничения, связанные с коронавирусом. Возможности для потребления сильно сократились, особенно в тех сферах, где наличные деньги играют важную роль»,— отметил в связи с этим Йоханнес Берманн, член правления Бундесбанка, отвечающий за оборот наличных денег.

ЕЦБ, евро, фальшивые деньги
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Пятница, 23 июля 2021
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