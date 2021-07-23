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Одна из причин политических репрессий – это позиция Медведчука в защиту Конституционного Суда, – Броницкая

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Одна из причин политических репрессий – это позиция Медведчука в защиту Конституционного Суда, – Броницкая

Спикер Дмитрий Разумков не имел права подписывать три закона о так называемой «судебной реформе», потому что по факту 20 июля не было легитимного внеочередного заседания Верховной Рады. И это аргументировано пояснил глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук. Об этом написала в своей колонке политический эксперт Елена Броницкая.

Броницкая пояснила, что Офису президента было нужно внеочередное заседание, чтобы разблокировать принятие 4 законов о так называемой «судебной реформе», которые заблокировала оппозиции.

«При этом на заседание собралось всего 99 депутатов — это легко можно проверить на официальном сайте www.rada.gov.ua. В итоге, ни один из проектов постановлений не набрал необходимого количества в виде 226 голосов. Да и не мог набрать, ведь в зале было только 99 депутатов», — сообщила эксперт.

В связи с этим Броницкая изучила, какую позицию по этому вопросу заняли украинские политики первого эшелона.

«Юлия Тимошенко, которая периодически под лозунгом „молодому президенту нужен опытный премьер“ просится в коалицию к Зеленскому и компании, благоразумно промолчала. От „Батькивщины“ только отдельные депутаты критиковали по мелочам, но в принципе ни словом не подвергли сомнению легитимность заседания, где присутствовали всего 99 парламентариев. При этом скажем за проект постановления № 5069-П „Батькивщина“ дала 8 голосов „за“. К слову, фракция „Европейской солидарности“ Петра Порошенко тоже дала 12 голосов „за“. В народе это называется „и нашим, и вашим“. „Голос“, который в народе дразнят „Голосом грантоедов“, вообще не заявил никакой позиции», — отметила эксперт.

По словам Броницкой, Виктор Медведчук стал единственным из топ-политиков, кто с помощью Конституции и законов Украины аргументировал, что по факту заседание ВР от 20 июля — это фикция.

«Оппозиционный политик аргументировал свою позицию решением Конституционного суда Украины № 17-рп/2002 от 17 октября 2002 года о том, что Верховная Рада имеет право принимать законы и постановления при условии, что на заседании присутствует количество депутатов, „которое согласно Конституции Украины необходимо для принятия соответствующего решения“. То есть, минимум 226 голосов, как закреплено в Конституции», — привела аргументацию эксперт.

Броницкая пришла к выводу, что спикер Разумков подписал законы, которые не имел права подписывать согласно решению Конституционного суда.

«В связи с этим Медведчук предупредил, что если спикер подпишет законы о «судебной реформе», то Конституционный суд может признать их неконституционными «в связи с нарушением установленной Конституцией Украины процедуры их рассмотрения и принятия», — пояснила эксперт.

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«И такая позиция Медведчука, который последовательно критикует Зеленского и компанию за нарушение Конституции (и в истории с рейдерской атакой на Конституционный суд и главу КС Александра Тупицкого, и в случае с фальшивым „внеочередным заседанием“) — одна из причин политических репрессий», — добавила она.

«Соответственно, из заявления Медведчука следует, что сегодня спикер Дмитрий Разумков не имел права подписывать три закона о так называемой „судебной реформе“ (№ 3711-д (о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) с предложениями президента), № 5068 и № 5069 о деятельности Высшего совета правосудия), потому что по факту 20 июля не было легитимного внеочередного заседания Верховной Рады», — заключила политический эксперт Елена Броницкая.

Виктор Медведчук, КС
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Пятница, 23 июля 2021
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Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Спикер Разумков не имел права подписывать три закона о «судебной реформе», потому что 20 июля не было легитимного заседания Верховной Рады

20 июля по инициативе президента Владимира Зеленского состоялось внеочередное заседание Верховной Рады. Ранее депутаты приняли 4 закона о так называемой «судебной реформе», но оппозиция заблокировала их, подав проекты постановлений об отмене. Поэтому на повестке дня внеочередного заседания были 10 проектов постановлений об отмене принятия в целом 4 законов. При этом на заседание собралось всего 99 депутатов – это легко можно проверить на официальном сайте www.rada.gov.ua.
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