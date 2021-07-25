Путин заявил о готовности нанести удар по любому противнику

Россия постоянно и успешно совершенствует вооружения ВМФ, способна обнаружить любого противника и нанести ему неотвратимый удар, если потребуется. Об этом заявил президент России Владимир Путин перед началом Главного военно-морского парада РФ.

«Россия в кратчайшие сроки заняла свое достойное место в числе ведущих морских держав, прошла колоссальный путь развития от скромного петровского ботика до мощных кораблей океанской зоны и ракетных атомных подводных крейсеров, обрела эффективную морскую авиацию дальнего и ближнего действия, надежные комплексы береговой обороны, новейшие гиперзвуковые высокоточные системы вооружения, не имеющие до сих пор аналогов в мире, которые мы совершенствуем постоянно и успешно», — заявил российский президент, которого цитируют местные СМИ.

Путин уверен, что на сегодняшний день у Военно-морского флота РФ есть все необходимое для гарантированной защиты страны и национальных интересов. «Мы способны обнаружить любого — подводного, надводного, воздушного — противника и нанести ему, если потребуется, неотвратимый удар», — заявил российский лидер.

Воинский ритуал в честь 325-й годовщины российского флота завершился в Петербурге. В параде приняли участие больше 50 кораблей, подлодок и судов. Воздушную часть обеспечили 48 вертолетов и самолетов. За прохождением кораблей и пролетом самолетов наблюдал Владимир Путин.