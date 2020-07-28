Украина направила ноту протеста России из-за парада в Севастополе

Украина направила ноту протеста России из-за парада Военно-морского флота РФ в Севастополе, состоявшегося 26 июля. Об этом говорится на сайте МИДа.

В заявлении ведомства проведение парада в Крыму без согласования с Украиной оценивается как очередное нарушение российской стороной норм международного права.

«Украина требует от Российской Федерации немедленно прекратить международно-противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», — указывается в заявлении.

Министерство отметило, что дальнейшая милитаризация Крыма представляет существенную угрозу региональной безопасности.

26 июля в России прошли праздничные мероприятия ко Дню ВМФ РФ. Морские парады провели в Петербурге, Владивостоке, Севастополе и других городах.

В конце июня Украина направила России ноту протеста в связи с проведением парадов Победы в Крыму и на Донбассе. МИД вновь указал на недопустимость несогласованных парадов и обвинил Москву в эскалации напряженности в украинско-российских отношениях. В МИД России заявили, что ноту, как и предыдущие, вернут сразу после получения.