За неделю в Украине ликвидировали более 1500 пожаров

В течение прошедшей недели (с 19 по 25 июля) в Украине ликвидировали 1533 пожара, в результате которых погибло 12 человек, убытки составили около 4 млн 824 тыс. грн, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в понедельник.
«Ликвидировано 1533 пожара, спасено на пожарах 28 человек и не допущено уничтожение огнем 363 зданий и 36 ед. техники. На пожарах погибло 12 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 4 млн 824 тыс. грн», — говорится в сообщении.
Указано, что в течение недели всего зарегистрировано 2 тыс. 145 чрезвычайных событий, которые обеспечены реагированием подразделений ГСЧС с выездом к месту их возникновения. В результате предпринятых мер спасено 60 человек.
Кроме того, спасатели предупреждают о высоком уровне пожарном опасности в ряде областей.
«По данным Украинского гидрометеорологического центра, 26-27 июля в восточных, Волынской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Сумской, Одесской и Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности», — подчеркивают в ГСЧС.
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