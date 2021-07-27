Разоблачена схема продажи детей за границу: ребенок с документами стоил $60 тысяч

Служба безопасности Украины в Харьковской области разоблачила межрегиональную группу злоумышленников, которые «поставляли» иностранцам младенцев якобы в рамках программы суррогатного материнства. Возглавляли схему киевские репродуктологи, сообщает пресс-служба СБУ.
«Злоумышленники помогали иностранцам оформить фиктивный брак с гражданками Украины. Впоследствии „свои“ медики официально подтверждали „бесплодие“ жены. А это — основание для официального применения вспомогательных репродуктивных технологий. Далее — поиск кандидатки на суррогатное материнство. Как только женщина рожала ребенка, фиктивный брак разрывали. И иностранец формально получал право на вывоз ребенка за границу», — указывается в сообщении.
«Собственный» ребенок с полным пакетом поддельных официальных документов обходился заказчику в $60 тыс.
Помимо прочего, в рамках проводимых экспертиз СБУ задокументировала факт небрежного отношения медицинских работников центра к своим обязанностям. Это привело к смерти новорожденных.
В рамках уголовного производства проведены обыски в центре репродуктивной медицины и по месту фактического проживания участников схемы. Изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности, а также документальные доказательства.
Сейчас злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению причастности участников схемы к торговле людьми.
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