ВИЭ-генерация в ЕС уже на 50% дешевле, чем генерация на основе ископаемого топлива

Стоимость производства электроэнергии из возобновляемых источников (ветер и солнце) в Европейском союзе стала в два раза дешевле, чем электрогенерация на базе ископаемого топлива, сообщается в докладе аналитического центра Ember, передает Green Deal.
Ember указывает, что существенный рост цен на природный газ, уголь и квоты на выбросы СО2 в первом полугодии 2021 года привел к тому, что затраты на производство электроэнергии на электростанциях, работающих на ископаемом топливе, в два раза превысили себестоимость электроэнергии, получаемой на новых солнечных и ветряных электростанциях.
Согласно отчету, цены на природный газ в ЕС выросли почти вдвое в первом полугодии 2021 года, в то время как цены на импортный каменный уголь возросли на 70%.
Отмечается, что угольная генерация сократилась на 16% в первой половине 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В настоящее время на уголь приходится 14% в электроэнергобалансе ЕС.
Кроме того, выбросы СО2 в энергетическом секторе в 2021 году сократились на 12% по сравнению с 2019 годом. При этом доля безуглеродной энергетики (включая атомную) достигла 66% в электроэнергобалансе ЕС в первой половине текущего года, увеличившись на 3 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
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