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Деньги на ветер: почему Европа отказывается от ветрогенерации

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Деньги на ветер: почему Европа отказывается от ветрогенерации

В прошлом году в Европе впервые с 2011 года снизились темпы ввода новых мощностей на базе ветроэнергетики. По данным ассоциации WindEurope, установленная мощность ветрогенерации ЕС в 2018 году выросла всего на 11,3 ГВт. Это на 37% меньше, чем в 2017 году. При этом 8,6 ГВт было введено на суше и 2,65 ГВт на море.

Спад, по словам генерального директора отраслевой ассоциации WindEurope Джайлза Диксона, произошел в основном в Германии и Великобритании и связан преимущественно «с регулятивными изменениями, предпринятыми государствами-членами ЕС после пересмотра руководящих принципов оказания государственной помощи».

Перспективы новых инвестиций в сектор остаются неопределенными, признал Диксон. «Есть структурные проблемы в выдаче разрешений, особенно в Германии и Франции», — цитирует его CNPC.

Так, ситуацию с сухопутными ветряками в Германии усложняют «длительные процессы выдачи разрешений». Кроме того, инвесторы переключились на проекты с «более длительными сроками строительства», что привело к более чем двукратному сокращению новых вводов — с 5,3 ГВт в 2017 году до 2,4 ГВт в 2018 году.

Такого рода замедление развития отрасли может быть связано также с общим замедлением экономики Еврозоны и ее государств-локомотивов.

Ведь если рост замедляется, в первую очередь сокращаются инвестиции во многие прогрессивные сферы, и альтернативная энергетика это одно из таких направлений.

По итогам 2018 года экономики Германии, Франции и Италии действительно демонстрировали серьезное замедление роста. Так, ВВП Италии в IV квартале прошлого года сократился на 0,2%. У Италии самый большой госдолг из всех стран Европы и дефицит бюджета, втрое превышающий прежний целевой ориентир ЕС.

Экономика ФРГ в 2018 году выросла всего на 1,5% вместо ставших привычными за последние два года 2,2%. При этом промышленность страны впервые за пять лет выросла меньше, чем сектор услуг — всего на 1%. Францию же во многом «подкосили» «желтые жилеты» и спад внутреннего потребления. Экономика страны выросла всего на 1,5%, в то время как в 2017 году демонстрировала рост на 2,3%.

Еврокомиссия понизила прогноз роста ВВП еврозоны в 2019 году с 1,9% до 1,3%, а в границах Евросоюза — с 1,9% до 1,5%.

Не исключено, что это отразится и на объемах инвестиций в ВИЭ.

По подсчетам BloombergNEF (BNEF), глобальные инвестиции в ВИЭ в 2018 году упали на 8% до $332,1 млрд. При этом основной спад отмечен в солнечной фотоэлектрической энергетике — на 24%.

Кроме того, в ЕС понимают, что альтернативная энергетика — будь то солнечная энергия или ветрогенерация — не могут стать основой в удовлетворении потребностей домохозяйств или промышленности, поскольку их работа зависит не только от количества установленных турбин или батарей, но и от погодных условий.

То, что в Европе в общем зачете за 2018 год возможности воздушных потоков были самыми слабыми за последние годы — фактор непредсказуемый, то же самое и с солнечными днями, сейчас есть, потом нет и наоборот.

Тем не менее, доля ветроэнергетики в общем энергобалансе Европы в прошлом году выросла с 12% до 14%. Общая установленная мощность ветроустановок достигла 189 ГВт. Даже в условиях замедления темпов новых вводов на треть по причинам усложнения процедур проведения конкурсов и выдачи разрешений мощности ветрогенерации приросли в Европе в 2018 году на 9 ГВт.

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Целью Европейского союза является доведение доли ВИЭ в конечном энергопотреблении до 20% к 2020 году и 32% к 2030 году. Уже сейчас по установленной мощности ветер занимает второе место в Европе после газовой генерации и имеет шансы обойти ее по данному показателю в 2019 году.

Несмотря на все сложности с запуском новых проектов, выдачей разрешительной документации, модернизации и расширением сетевой инфраструктуры, у ветроэнергетики в Европе большой потенциал, что подтверждается объемами инвестиций в этот сектор. В денежном выражении объем одобренных инвестиций в ветроэнергетику в ЕС в прошлом году вырос на 20% по сравнению с 2017 г. до 26,7 млрд евро.

ЕС, ВИЭ, ветрогенерация
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