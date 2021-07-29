В Литве уже готовы не вводить новые санкции против Беларуси, если поток мигрантов остановят

Вильнюс не станет настаивать на введении Евросоюзом против Минска новых санкций, если наплыв нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, массово проникающих в Литву с территории Беларуси, будет остановлен. Об этом в четверг заявил журналистам глава МИД балтийской страны Габриэлюс Ландсбергис.
«Определенный диалог идет, и мы сказали, что ни Литва, ни Евросоюз не будут предлагать новые санкции против Беларуси, если поток нелегальных мигрантов остановится», — утверждал он.
С начала года на литовско-белорусской границе задержаны 3 145 нелегалов из Азии и Африки. Это почти в 40 раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.
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