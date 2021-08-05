Зеленский назвал первый шаг к урегулированию на Донбассе

Первым шагом к урегулированию конфликта на Донбассе является прекращение огня, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Я неизменно верю в то, что нельзя за стол садиться с людьми, у которых в руках оружие. Это же не просто философия, это предметный разговор», — сказал Зеленский в интервью телеканалу «Дом» в четверг, отвечая на вопрос, какими должны быть первые шаги, если говорить о модели будущего Донбасса в части решения гуманитарных, политических и вопросов безопасности.

«Я всегда выступал за то, что первый пункт и „Минска“, и всех договоренностей — и вообще дело даже не в „Минске“, и не в нашем отношении к „Минску“, и дело даже не в том, какой процент населения верит в этот „Минск“. Суть — прекращение огня... Нужно хотя бы перестать стрелять, чтобы о чем-то говорить. Это факт», — добавил глава государства.

Он напомнил, что «режим прекращения огня действовал на Донбассе семь месяцев (договоренность в ТКГ от 27 июля 2020 года — Ред.)». «Да, были провокации с той стороны. Были, конечно. Были ранения. Но ощущение, что мы идем, что мы не теряем людей — оно появилось... Это о том, что, если это работает, значит, можно попробовать идти дальше. А что дальше? Давайте дальше про вывод войск, дальше про то, что мы должны зайти, очень аккуратно, но мы должны быть на границе — это наша граница. Я понимаю, сложно», — сказал Зеленский.