Войти
В Украине появятся социальные пакеты с накопительными пенсиями
реформы
В Украине появятся социальные пакеты с накопительными пенсиями
Зеленский заявил, что Крым никогда не будет российским
позиция
Зеленский заявил, что Крым никогда не будет российским

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

гаджеты
RSS

Китайская Xiaomi впервые стала мировым лидером на рынке смартфонов

156
Китайская Xiaomi впервые стала мировым лидером на рынке смартфонов

Китайская компания Xiaomi в июне 2021 года впервые стала мировым лидером по продажам смартфонов. Об этом в четверг сообщило аналитическое агентство Counterpoint Research.

По его информации, доля продаж компании на мировом рынке в июне составила 17,1%. На втором месте оказалась южнокорейская Samsung с долей в 15,7%, на третьем — американская компания Apple с 14,3%.

При этом продажи смартфонов Xiaomi выросли на 26% в июне по сравнению с маем. Такой темп роста стал самым высоким для компании за всю историю.

Директор по исследованиям Counterpoint Research Тарун Патхак, комментируя изменения на мировом рынке смартфонов, отметил, что «с тех пор, как начался упадок Huawei, Xiaomi прилагала последовательные и агрессивные усилия, чтобы заполнить пробел, образовавшийся из-за этого спада».

Читайте также: Украина получит из США инновационные препараты для лечения COVID-19

Кроме того, эксперты связывают стремительный рост продаж Xiaomi с ограничением поставок смартфонов Samsung на китайский рынок. В то же время из-за новой волны пандемии коронавируса во Вьетнаме производство Samsung было приостановлено в июне, тем самым Xiaomi получила наибольшую выгоду. Однако эксперты прогнозируют возвращение Samsung на первую позицию на рынке смартфонов после пандемии.

В совокупности с момента своего создания в 2011 году китайский производитель произвел около 800 млн смартфонов.

Xiaomi
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 6 августа 2021
Четверг, 5 августа 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Шпир
Михаил Шпир
политтехнолог

Пан Порошенко, узнаю Вас в гриме!

Даже Мустафу Найема передают от Порошенко к Зеленскому как «переходящее красное знамя». При Порошенко Найема взяли в список БПП и сделали депутатом Верховной Рады, а при Зеленском «ценного кадра» трудоустроили сначала в «Укроборонпром», а сейчас назначили замминистра в Мининфраструктуры.
Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

История Чауса показывает, что за политические репрессии придется отвечать. И, скорее всего, до конца жизни

Любому судье достаточно просто представить, что пережил - и что еще может пережить - Николай Чаус, чтобы понять, что не надо участвовать в политическом заказе. Вот такие вот трезвые выводы получаются из всей этой истории. Плюс истории о бывшем судье Родионе Кирееве.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Зачем нам Антонов?

Зачем нам Антонов, если у нас есть много более успешным производителей? Обычно под более успешными у нас понимают небольших производителей легкомоторных самолётов. Каждый раз недоумеваю, когда слышу такие сравнения. Честно говоря, я не представляю такой дискуссии в США.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016