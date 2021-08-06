Китайская Xiaomi впервые стала мировым лидером на рынке смартфонов

Китайская компания Xiaomi в июне 2021 года впервые стала мировым лидером по продажам смартфонов. Об этом в четверг сообщило аналитическое агентство Counterpoint Research.
По его информации, доля продаж компании на мировом рынке в июне составила 17,1%. На втором месте оказалась южнокорейская Samsung с долей в 15,7%, на третьем — американская компания Apple с 14,3%.
При этом продажи смартфонов Xiaomi выросли на 26% в июне по сравнению с маем. Такой темп роста стал самым высоким для компании за всю историю.
Директор по исследованиям Counterpoint Research Тарун Патхак, комментируя изменения на мировом рынке смартфонов, отметил, что «с тех пор, как начался упадок Huawei, Xiaomi прилагала последовательные и агрессивные усилия, чтобы заполнить пробел, образовавшийся из-за этого спада».
Кроме того, эксперты связывают стремительный рост продаж Xiaomi с ограничением поставок смартфонов Samsung на китайский рынок. В то же время из-за новой волны пандемии коронавируса во Вьетнаме производство Samsung было приостановлено в июне, тем самым Xiaomi получила наибольшую выгоду. Однако эксперты прогнозируют возвращение Samsung на первую позицию на рынке смартфонов после пандемии.
В совокупности с момента своего создания в 2011 году китайский производитель произвел около 800 млн смартфонов.
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