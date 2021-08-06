Украина получит из США инновационные препараты для лечения COVID-19

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что в Украину привезут инновационные препараты для лечения коронавирусной болезни. Во время эфира на телеканале «Украина 24» он добавил, что уже заключены соглашения с двумя американскими компаниями.

«Это препараты прямого действия, которые сегодня находятся на третьей стадии клинических исследований. Мы думаем, что это прорыв, который вместе с вакцинацией позволит нам преодолеть пандемию», — отметил министр.

Ляшко рассказал, что на практике эти препараты еще не использовали. Речь идет о лекарствах прямого действия.

«У одного из производителей Украина в шестерке стран, в которые будут в первую очередь поставлять эти препараты. Для Украины зарезервировали квоту в 300 тысяч курсов», — сказал Ляшко.

Напомним, 20 июля в Украине стартовал пятый этап вакцинации, на котором сделать прививку от коронавируса могут все взрослые старше 18 лет, а не только пожилые люди или представители определенных профессий.