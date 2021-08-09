США ввели новые санкции против Беларуси

Белый дом объявил о введении новых санкций против Беларуси.

Президент США Джо Байден подписал в понедельник указ, расширяющий введенные ранее вашингтонской администрацией санкции. Соответствующий документ, а также письмо главы государства лидерам Конгресса о принятом решении распространил Белый дом.

«Я, президент США Джозеф Байден, настоящим расширяю масштаб действия чрезвычайного положения, объявленного в указе № 13405 от 16 июня 2006 года..., обнаружив, что вредоносная деятельность белорусского режима и многолетние злоупотребления направлены на подавление демократии, соблюдения прав человека и основных свобод в Беларуси — включая незаконную и репрессивную деятельность, вытекающую из фальсификации президентских выборов в Беларуси 9 августа 2020 года и ее последствий, таких как устранение политической оппозиции и организаций гражданского общества, а также нарушение и создание угрозы для международных гражданских авиаперевозок, — и представляют собой необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», — заявил Байден.

Действия Минска представляют собой необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США, отметил он.

Новые санкции США против Белоруссии касаются госучреждений, оборонного и энергетического секторов, производства удобрений, заявили в Белом доме.

Действия Лукашенко являются «незаконной попыткой удержать власть любой ценой», утверждает Байден.

Ранее о подготовки санкций сообщало агентство AFP со ссылкой на представителя Белого дома. По словам собеседника агентства, санкции приурочены к годовщине президентских выборов в Беларуси.

Меры введены в связи с «нападением на демократические устремления и права человека, транснациональные репрессии и коррупцию». Они затронули ключевые институты и сторонников президента Александра Лукашенко, Национальный олимпийский комитет (НОК) Беларуси, белорусские компании, в том числе производителя калийных удобрений «Беларуськалий», бизнесменов.

Разговоры о новых санкциях Вашингтона в отношении Минска начались на фоне визита лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской в США, где она встретилась в том числе с американским президентом Джо Байденом. На встрече она попросила Байдена помочь белорусам совершить ненасильственный переход к демократии.

Страны Запада, в том числе США, уже несколько раз вводили санкции против Беларуси после выборов президента 9 августа 2020 года.

Ранее в понедельник о новом пакете санкций объявила Великобритания. Они затрагивают торговлю калийными удобрениями и нефтепродуктами, товарами табачной промышленности.