Президент Владимир Зеленский присвоил почетные наименования воинским частям ВСУ и Государственной специальной службы транспорта.

Соответствующие указы № 590/2020 — № 593/2020 от 28 декабря опубликованы на сайте главы государства.

Президент, в частности, «с целью восстановления исторических традиций национального войска относительно названий воинских частей, а также учитывая образцовое выполнение поставленных задач и высокие показатели в боевой подготовке», 1194-му отдельному батальону радиоэлектронной борьбы Воздушных cил ВСУ присвоил почетное наименование имени атамана Кирилла Бондарука.

76-му отдельному полку связи радиотехнического обеспечения Воздушных сил ВСУ присвоено почетное наименование имени Вячеслава Черновола.

Кроме того, 36-й дорожно-восстановительный полк Государственной специальной службы транспорта получил почетное наименование «Конотопский», а 26-я отдельная бригада Государственной специальной службы транспорта — наименование «Днепровская».