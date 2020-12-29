Президент Владимир Зеленский присвоил почетные наименования воинским частям ВСУ и Государственной специальной службы транспорта.
Соответствующие указы № 590/2020 — № 593/2020 от 28 декабря опубликованы на сайте главы государства.
Президент, в частности, «с целью восстановления исторических традиций национального войска относительно названий воинских частей, а также учитывая образцовое выполнение поставленных задач и высокие показатели в боевой подготовке», 1194-му отдельному батальону радиоэлектронной борьбы Воздушных cил ВСУ присвоил почетное наименование имени атамана Кирилла Бондарука.
76-му отдельному полку связи радиотехнического обеспечения Воздушных сил ВСУ присвоено почетное наименование имени Вячеслава Черновола.
Кроме того, 36-й дорожно-восстановительный полк Государственной специальной службы транспорта получил почетное наименование «Конотопский», а 26-я отдельная бригада Государственной специальной службы транспорта — наименование «Днепровская».
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