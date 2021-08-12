Быстрая прочистка унитаза специалистами фирмы «МонтажТехСервис»

Часто встречаются ситуации, что одна из частей канализационной системы может засорится. Если забился унитаз, то данную проблему необходимо решать очень быстро. Так как несвоевременное устранение может привести до дальнейшего засорения всей канализации. Существует несколько вариантов решения данной проблемы.

Основные способы быстрой прочистки унитаза:

подручными средствами или с помощью бытовой химии;

механический способ;

самодельные приспособления;

с помощью сантехнического троса.

Прочистка унитаза в домашних условиях

При не сложном засоре можно использовать разные специальные химические средства. Их также применяют для профилактики и прочистки канализации от налипшего мусора. Также можно используют ведро кипяченой воды или обычную соду, чтобы усилить действие,на нее выливается стакан уксуса.

Если в унитаз попала, например, какая-то тряпка, личные средства гигиены или другие предметы, а у вас нет возможности вызвать специалиста компании «МонтажТехСервис», тогда необходимо приготовится к грязной работе. Для этого используют изогнутую проволоку или крючок.Также можно попробовать устранить загрязнение вантузом, который, наверняка, есть в каждом доме. Это один из самых популярных методов быстрой прочистки унитаза.

В домашних условиях изготовляются разные виды вспомогательной техники, главное в этом деле – не переусердствовать. Обрезанная бутылка послужит вместо вантуза, если необходимо быстрое реагирования и нет ничего другого под рукой. Также на деревянную рукоятку закрепляют тряпичный мешок с песком и попробовать пробить засор с помощью давления. Если его закрепить на веревку, то можно спустить воду для усиления эффекта.

Сантехнический трос

Это приспособление, которое являет собой несколько слоев стальных гибких пружин, навитых друг на друга, с трубкой и ручкой для вращения. Данный инструмент помещается в унитаз и с помощью вращения и разных движений засор разрушается. Специалисты нашей компании используют электромеханический агрегат – он более мощный и оперативно справляется с засорами любой сложности. Главные преимущества нашей техники:

качество;

надежность;

быстрота.

Для быстрой прочистки унитаза лучше сразу обратится в нашу фирму «МонтажТехСервис» и вызвать сантехника, но если нет такой возможности, то в зависимости от засора, можно воспользоваться одним из выше указанных методов.