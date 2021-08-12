Войти
Правительство снижает тариф на электроэнергию для населения
официально
Правительство снижает тариф на электроэнергию для населения
Лукашенко рассказал, когда Беларусь признает российский Крым
дружба народов
Лукашенко рассказал, когда Беларусь признает российский Крым

Читай
бесплатно!
Разделы

Пресс-релизы компаний

RSS

Быстрая прочистка унитаза специалистами фирмы «МонтажТехСервис»

61
Быстрая прочистка унитаза специалистами фирмы «МонтажТехСервис»

Часто встречаются ситуации, что одна из частей канализационной системы может засорится. Если забился унитаз, то данную проблему необходимо решать очень быстро. Так как несвоевременное устранение может привести до дальнейшего засорения всей канализации. Существует несколько вариантов решения данной проблемы. 

Основные способы быстрой прочистки унитаза:

  • подручными средствами или с помощью бытовой химии;
  • механический способ;
  • самодельные приспособления;
  • с помощью сантехнического троса. 

Прочистка унитаза в домашних условиях 

При не сложном засоре можно использовать разные специальные химические средства. Их также применяют для профилактики и прочистки канализации от налипшего мусора. Также можно используют ведро кипяченой воды или обычную соду, чтобы усилить действие,на нее выливается стакан уксуса. 

Если в унитаз попала, например, какая-то тряпка, личные средства гигиены или другие предметы, а у вас нет возможности вызвать специалиста компании «МонтажТехСервис», тогда необходимо приготовится к грязной работе. Для этого используют изогнутую проволоку или крючок.Также можно попробовать устранить загрязнение вантузом, который, наверняка, есть в каждом доме. Это один из самых популярных методов быстрой прочистки унитаза

В домашних условиях изготовляются разные виды вспомогательной техники, главное в этом деле – не переусердствовать. Обрезанная бутылка послужит вместо вантуза, если необходимо быстрое реагирования и нет ничего другого под рукой. Также на деревянную рукоятку закрепляют тряпичный мешок с песком и попробовать пробить засор с помощью давления. Если его закрепить на веревку, то можно спустить воду для усиления эффекта. 

Сантехнический трос 

Это приспособление, которое являет собой несколько слоев стальных гибких пружин, навитых друг на друга, с трубкой и ручкой для вращения. Данный инструмент помещается в унитаз и с помощью вращения и разных движений засор разрушается. Специалисты нашей компании используют электромеханический агрегат – он более мощный и оперативно справляется с засорами любой сложности. Главные преимущества нашей техники:

  • качество;
  • надежность;
  • быстрота. 

Для быстрой прочистки унитаза лучше сразу обратится в нашу фирму «МонтажТехСервис» и вызвать сантехника, но если нет такой возможности, то в зависимости от засора, можно воспользоваться одним из выше указанных методов.

Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 12 августа 2021
Среда, 11 августа 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Шпир
Михаил Шпир
политтехнолог

Пан Порошенко, узнаю Вас в гриме!

Даже Мустафу Найема передают от Порошенко к Зеленскому как «переходящее красное знамя». При Порошенко Найема взяли в список БПП и сделали депутатом Верховной Рады, а при Зеленском «ценного кадра» трудоустроили сначала в «Укроборонпром», а сейчас назначили замминистра в Мининфраструктуры.
Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

История Чауса показывает, что за политические репрессии придется отвечать. И, скорее всего, до конца жизни

Любому судье достаточно просто представить, что пережил - и что еще может пережить - Николай Чаус, чтобы понять, что не надо участвовать в политическом заказе. Вот такие вот трезвые выводы получаются из всей этой истории. Плюс истории о бывшем судье Родионе Кирееве.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Зачем нам Антонов?

Зачем нам Антонов, если у нас есть много более успешным производителей? Обычно под более успешными у нас понимают небольших производителей легкомоторных самолётов. Каждый раз недоумеваю, когда слышу такие сравнения. Честно говоря, я не представляю такой дискуссии в США.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016