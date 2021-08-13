Количество участников саммита «Крымской платформы» увеличилось до 42

Количество подтвержденных участников учредительного саммита платформы по деоккупации Крымского полуострова («Крымской платформы») увеличилось до 42, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Утром было 40 участников („Крымской платформы“ — Ред.). А после обеда уже 42», — написал Кулеба в Фейсбук в пятницу.

Ранее в этот же день он сообщил, что свое участие в учредительном саммите «Крымской платформы» подтвердили 40 государств и международных организаций.

Дипломат напомнил, что на саммите будет принята Крымская декларация, которая будет открыта для дальнейшего присоединения государств, которые по той или иной причине не смогут принять участие в учредительном саммите.

«Крымская платформа» — новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на продолжающуюся оккупацию Крыма, усиление международного давления на Россию, а также достижения главной цели — деоккупации Крыма и полного восстановления суверенитета Украины над полуостровом.

Официально деятельность «Крымской платформы» будет основана на инаугурационном саммите, проведение которого запланировано 23 августа 2021 года в Киеве.