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Госсекретарь США раскритиковал польский закон о реституции

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Госсекретарь США раскритиковал польский закон о реституции

Соединенные Штаты разочарованы принятием парламентом Польши и подписанием президентом страны Анджеем Дудой поправок в законодательство, которые ограничивают права уцелевших во время Холокоста лиц на реституцию отнятого у них имущества. Об этом заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы глубоко сожалеем в связи с принятием этих поправок. Мы настоятельно призываем польское правительство провести консультации с представителями затронутых сторон и разработать четкую, эффективную и действенную процедуру урегулирования претензий на конфискованное имущество... Без такой процедуры этот закон причинит вред всем польским гражданам, собственность которых была незаконно отнята, в том числе польским евреям, которые стали жертвами Холокоста», — говорится в заявлении Блинкена, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

В августе парламент Польши утвердил поправки, которые не позволяют оспаривать административные решения, в том числе о праве собственности на имущество, через 30 лет. В минувшую субботу изменения в законе подписал президент страны.

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Блинкен в понедельник также приветствовал сделанное в минувшие выходные заявление президента Польши «в поддержку свободы выражения мнений, неприкосновенности контрактов и общих ценностей, лежащих в основе отношений между двумя странами».

Польский Сейм ранее принял поправки к закону о телерадиовещании. Цель поправок — доработать правила, позволяющие Национальному совету по телерадиовещанию не допускать перехвата контроля над вещательными организациями компаниями извне ЕС. На этапе обсуждения законопроект вызвал в Польше широкий общественный резонанс. Глава депутатской группы нового оппозиционного движения «Польша-2050» (Polska 2050) Ханна Гилл-Пёнтек отмечала, что из-за изменений закона о телерадиовещании, предложенных правящей партией «Закон и справедливость», лицензию на вещание в стране может потерять американская TVN. Ее владельцем является концерн Discovery, но управление телекомпанией осуществляется через холдинг Polish Television Holding BV, зарегистрированный в Нидерландах. В TVN входят 14 телеканалов, включая информационный TVN24. В польском информационном пространстве новостная деятельность TVN часто вступает в противоречие с подачей материала государственным Польским телевидением.

США, Польша, реституция
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