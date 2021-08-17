В Киеве одна из клиник продавала по $70 тысяч новорожденных под видом суррогатного материнства

Правоохранители установили факты торговли новорожденными под видом суррогатного материнства в одной из клиник Киева, минимум 13 детей были вывезены в одну из стран восточной Азии, сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

«$70 тыс. за ребенка. К сожалению, это реальность. Реальность, которая была рядом с нами. В одной из специализированных клиник Киева. Этот факт незаконной торговли новорожденными, замаскированный под суррогатное материнство, оперативники Департамента миграционной полиции и следователи документировали более двух лет», — написал Клименко во вторник на своей странице в Фейсбук.

По его словам, организатор схемы — руководитель клиники, которому находили клиентов. «Для того, чтобы получить ребенка, заказчик должен был оплатить около $70 тыс. и заключить фиктивный брак с украинкой. А уже потом псевдосупруги заказывали услугу суррогатного материнства. В дальнейшем от детей „матери“ отказывались, и родители вывозили их в одну из республик восточной Азии», — отметил глава Нацполиции.

Клименко сообщил, что в процессе документирования преступления трое новорожденных были переданы социальным службам. «Но еще не менее 13 детей были проданы и вывезены из Украины», — добавил он.

В этом контексте глава Нацполиции подчеркнул необходимость законодательного урегулирования вопроса суррогатного материнства. «Между суррогатным материнством и торговлей детьми очень тонкая грань. Мы ее видим и показываем всем. Однако нам очень нужна помощь законодателей. Без усиленного нормативного урегулирования этого вопроса нам не удастся полностью прекратить процесс продажи украинских детей за границу», — пояснил Клименко.