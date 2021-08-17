В Киеве одна из клиник продавала по $70 тысяч новорожденных под видом суррогатного материнства

Правоохранители установили факты торговли новорожденными под видом суррогатного материнства в одной из клиник Киева, минимум 13 детей были вывезены в одну из стран восточной Азии, сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.
«$70 тыс. за ребенка. К сожалению, это реальность. Реальность, которая была рядом с нами. В одной из специализированных клиник Киева. Этот факт незаконной торговли новорожденными, замаскированный под суррогатное материнство, оперативники Департамента миграционной полиции и следователи документировали более двух лет», — написал Клименко во вторник на своей странице в Фейсбук.
По его словам, организатор схемы — руководитель клиники, которому находили клиентов. «Для того, чтобы получить ребенка, заказчик должен был оплатить около $70 тыс. и заключить фиктивный брак с украинкой. А уже потом псевдосупруги заказывали услугу суррогатного материнства. В дальнейшем от детей „матери“ отказывались, и родители вывозили их в одну из республик восточной Азии», — отметил глава Нацполиции.
Клименко сообщил, что в процессе документирования преступления трое новорожденных были переданы социальным службам. «Но еще не менее 13 детей были проданы и вывезены из Украины», — добавил он.
В этом контексте глава Нацполиции подчеркнул необходимость законодательного урегулирования вопроса суррогатного материнства. «Между суррогатным материнством и торговлей детьми очень тонкая грань. Мы ее видим и показываем всем. Однако нам очень нужна помощь законодателей. Без усиленного нормативного урегулирования этого вопроса нам не удастся полностью прекратить процесс продажи украинских детей за границу», — пояснил Клименко.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016