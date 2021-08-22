В Киеве начались переговоры Зеленского и Меркель

В Киеве начались переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского. Переговоры проходят 22 августа.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
В Мариинском дворце в Киеве началась встреча двух лидеров, сообщили в ОП.
После переговоров Владимира Зеленского и Ангелы Меркель в формате один на один предусмотрена встреча с представителями средств массовой информации и продолжение переговоров в расширенном формате.
Лидеры двух стран намерены обсудить вопросы двусторонней и экономической политики, реформы в Украине и выполнение Минских договоренностей.
Зеленский, как ожидается, наградит Меркель Орденом Свободы — это вторая высшая государственная награда Украины (после звания Героя Украины) и самая высокая, которой могут быть награждены иностранцы.
Напомним, РБК-Украина подготовило информацию о том, что известно о визите канцлера Германии в Украину.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016