Меркель поддержала переговоры между Зеленским и Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала проведение переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным. Об этом она заявила во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в рамках саммита G7 во Франции, передает Teller Report.
Так, Меркель заявила, что поддерживает переговоры между Зеленским и Путиным по урегулированию ситуации на Донбассе. Также она хочет видеть прогресс в реализации минских договоренностей.
«Я хочу видеть проведение переговоров между новым украинским президентом Зеленским и российским президентом (Путиным — ред.). Мы хотим увидеть прогресс по минским оглашениям», — отметила она.
Немецкий канцлер подчеркнула, что Зеленскому уже удалось достичь небольшого прогресса.
«И я думаю, мы должны попытаться продвинуться дальше в ближайшие несколько месяцев. Я в любом случае имею интерес добиться урегулирования в этом вопросе. Это является большой проблемой, а мы имеем достаточно проблем в мире», — добавила Меркель.
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