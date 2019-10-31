В Германии рассказали, о чем Меркель говорила с Зеленским

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого обсуждались подготовка к проведению встречи лидеров «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина), возобновление отвода войск в Донбассе и транзит газа. Об этом сообщил в среду вечером официальный представитель Кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

«В центре внимания находилась подготовка к саммиту в „нормандском формате“. Канцлер приветствовала недавний прогресс в вопросе разведения сил на линии соприкосновения», — отметил Зайберт. «Одновременно она выразила надежду на то, что после начала отвода войска в Золотом удастся осуществить разведение и в Петровском», — сообщил представитель Кабмина.

«Оба подчеркнули также важность скорейшего достижения соглашения по будущему транзиту газа из России через территорию Украины», — добавил он.