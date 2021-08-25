Байден получил отчет о происхождении коронавируса

Президент США Джо Байден получил отчет разведывательных служб страны о возможном происхождении коронавируса. Документ не содержит убедительных доказательств той или иной теории.

Об этом сообщает The Washington Post.

Один из источников газеты отметил, что разведслужбы подходят для того, чтобы собирать данные о многих иностранных субъектах, но не обязательно имеют ресурсы, чтобы справиться с поставленной задачей научного толка.

Источники Washington Post сообщают, что отчет разведки США об истоках коронавируса оказался недоказательным.

Оба источника отметили, что в ближайшие дни службы рассекретят фрагменты отчета для последующей публикации.

Ранее сообщалось, что два разведывательных ведомства США склоняются к двум теориям происхождения коронавируса:

вирус возник в лаборатории Уханьского института вирусологии,

вирус естественным образом перешел к людям от животных.

Напомним, Белый дом анонсировал доклад о происхождении коронавируса.

В августе Китай отказался от призыва ВОЗ принять участие в расследовании возникновения COVID-19.