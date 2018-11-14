В Киеве за день случилось почти 500 ДТП

По состоянию на 18.00 среды по спецлинии «102» поступило 498 обращений о дорожно-транспортных происшествиях в Киеве, сообщает Патрульная полиция Украины и напоминает водителям, что ДТП можно оформить без вызова полиции, заполнив европротокол.

«Обращаемся ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть максимально внимательными и осторожными. Неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения! Учитывая погодные условия (дождь, снег) и дорожную обстановку, советуем воздержаться от поездок на большие расстояния», — говорится в сообщении, обнародованном на странице Патрульной полиции в соцсети Фейсбук.

Также в ведомстве напоминают, что ДТП можно оформить без вызова полиции, заполнив европротокол.

«Оформить дорожно-транспортное происшествие с помощью европротокола можно как в бумажном виде на специальном бланке, так и в электронной форме, с помощью обычного смартфона на месте происшествия, без вызова патрульных. Европротокол в электронной форме необходимо заполнять с использованием системы „Электронный европротокол“ по ссылке», — говорится в информации.

Отметим, что сегодня в Киеве наблюдались рекордные пробки. Во многим частях столицы движение было полностью парализовано.