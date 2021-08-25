Зеленский назначил нового представителя Украины при ЕС

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении нового представителя страны при ЕС. Им стал бывший посол Украины в Организации по запрещению химического оружия.
Об этом сообщает пресс-служба официального интернет-представительства президента.
Согласно указа № 445/2021, Всеволод Ченцов Валерьевич стал новым послом Украины при Европейском Союзе и Европейском Сообществе по атомной энергии.
Ченцова начал карьеру дипломата в МИД в 1996 году, работал послом Украины в Турции и Польше,
был заместителем посла Украины при ЕС, начиная с 17 марта 2017 года по 6 апреля 2021 года — был полномочным послом Украины в Нидерландах, начиная с 8 июля 2017 до 6 апреля 2021 года — был представителем Украины в Организации по запрещению химического оружия.
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