В Украине растет число выявленных новых случаев СOVID-19

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 2 477 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 889 человек, 44 умерли, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 1 сентября 2021 в Украине зафиксировано 2477 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 179, медработников — 36). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 787 человек; летальных случаев — 44; выздоровели — 889 человек», — сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 1 сентября, за сутки зафиксировано 2 075 новых случаев заболевания СOVID-19, 31 августа сообщалось о 1 356 новых случаев заболевания, 30 августа зафиксировано 749 новых случаев заболевания СOVID-19, 29 августа сообщалось о 1 906 новых подтвержденных случаях COVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 290 848 человек, выздоровело 2 209 754 человека, летальных случаев — 53 877.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (309), Харьковской (224), Львовской (183), Черновицкой (148) и Одесской (139) областях.