СМИ обнародовали видео c места крушения самолета в Индонезии

В Сети появилось видео поисковой операции в районе предполагаемого места крушения самолета Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air в акватории Яванского моря. Кадры с места крушения опубликовало iNews.id.
По данным издания, водолазам уже удалось достать с глубины около 16-25 метров фрагменты фюзеляжа самолета, шасси, а также детскую одежду.
Самолет потерпел крушение 9 января. Он выполнял рейс из Джакарты в город Понтианак на острове Калимантан. Лайнер пропал с радаров спустя несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты. В министерстве транспорта Индонезии сообщали, что на борту находились 62 человека: 50 пассажиров и 12 членов экипажа. По предварительным данным, все находящиеся в самолете погибли.
В МИД Украины заявили, что украинцев на борту самолета не было.
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