В киевском КП «Плесо» прошли обыски из-за нерасчищенного ручья

Ряд обысков прошел в помещениях киевского коммунального предприятия «Плесо» в рамках уголовного производства по факту растраты 5 млн грн средств местного бюджета его должностными лицами, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в четверг.
«По результатам проведения публичных торгов компания-победитель взяла на себя обязанность по выполнению работ по расчистке ручья Вершинка в Соломенском районе города Киева. Работы якобы проводились с 2.12.2020 по 1.01.2021 и стоили местному бюджету почти 5 млн грн, уплаченные подрядной организации в полном объеме. В марте 2021 года при осмотре ручья Вершинка и прилегающей территории установлено отсутствие выполнения каких-либо работ», — говорится в сообщении.
В ходе обыска обнаружены и изъяты копии актов приема-передачи выполненных работ по указанному тендеру и поддельное решение о проведении выемки необходимых следствию документов. Кроме того, следствие зафиксировало отсутствие подрядной организации по месту регистрации, что может свидетельствовать о фиктивном характере взаимоотношений субъекта предпринимательской деятельности и коммунального предприятия.
Решается вопрос сообщение о подозрении лицам, причастным к совершению уголовного преступления, продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ст.191 Уголовного кодекса Украины.
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