Reddit рассчитывает получить в ходе IPO оценку в $15 млрд

Популярный среди частных инвесторов форум приступил к поиску консультантов для организации IPO в Нью-Йорке, время проведения IPO и потенциальный объем размещения будут зависеть от рыночной ситуации

Онлайн-форум Reddit приступил к поиску инвестиционных банкиров и юристов для организации IPO в Нью-Йорке. Об этом пишет Reuters со ссылкой на двух людей, знакомых с вопросом.

Один из источников агентства сообщил, что Reddit рассчитывает получить по итогам размещения акций оценку в $15 млрд. В ходе последнего на сегодняшний день инвестиционного раунда Reddit был оценен в $10 млрд и привлек $700 млн на развитие бизнеса.

Источники Reuters предупредили, что время проведения IPO и потенциальный объем размещения будут зависеть от рыночной ситуации. Представитель Reddit отказался дать комментарии агентству.

Reddit стал популярен в инвестиционной среде в 2021 году. Ресурс привлек внимание сообществом WallStreetBets, участники которого — преимущественно розничные инвесторы — искусственно «разгоняли» котировки так называемых «мемных» акций нескольких компаний. Самые яркие примеры — сеть кинотеатров AMC и сеть по продаже видеоигр GameStop. Благодаря усилиям членов WallStreetBets акции этих компаний дорожали на сотни процентов.

Reddit был запущен в 2005 году и сочетает в себе функции социальной сети и онлайн-форума, пользователи которого делятся ссылками и ведут обсуждения в тематических разделах — сабреддитах.

Крупнейшими инвесторами Reddit являются Fidelity Investments, Andreessen Horowitz, Sequoia Capital и Tencent Holdings.